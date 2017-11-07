Юные мурманчане приняли участие в познавательном часе «Есть у России праздник»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для второклассников средней общеобразовательной школы № 21 Мурманска состоялся познавательный час «Есть у России праздник», посвященный Дню народного единства.

Юные читатели совершили виртуальное путешествие по Великой Руси, познакомились с ее традициями, обычаями и многонациональной культурой. Ребята узнали о великих страницах истории нашей Родины, символах Российского государства, об исторических событиях 1612 года, в память о которых был учрежден День народного единства, а также вспомнили о подвиге Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского и нарисовали коллективный плакат.