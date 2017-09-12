Юные мурманчане приняли участие во Всероссийском историческом квесте «1944. Дети Победы»

В Мурманском областном краеведческом музее прошел Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы», в котором приняли участие девять команд из различных образовательных учреждений Мурманска.

По легенде квеста школьники отправились в прошлое, чтобы взглянуть глазами детей на Великую Отечественную войну. Перед участниками игры стояла задача собрать код для доступа к архивам пункта командования и определить местоположения юной подпольщицы.

На станциях квеста ребята выполняли увлекательные и необычные задания, например, игроки должны были передать друг другу важные сведения вблизи врага, не говоря ни слова. Один участник команды получал карточки с фразами, которые необходимо передать своей команде без слов, используя только жесты. В ходе выполнения заданий игроки узнали исторические факты об одной из самых героических страниц истории нашей страны.

Организаторы квеста – Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.