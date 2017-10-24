Юные мурманчане раскрыли свои таланты в шоу «Минутка славы» областной детско-юношеской библиотеки

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся новый сезон шоу «Минутка славы». В начале праздника по традиции выступили участники вокального ансамбля «Музыкальная страна» детского сада №136 Мурманска, исполнив песню «Капельки». Дошколята не первый раз участвуют в шоу и каждый раз удивляют зрителей новым номером.



В рамках шоу участники прочитали не только стихи Сергея Есенина, Василия Жуковского, Агнии Барто, но и авторские. Николь Сухова рассказала оригинальное стихотворение о коте Семене, а Мария Шачина спела на английском и русском языках песенки о необычной девочке. Хоровой коллектив учеников 1-го класса средней образовательной школы № 36 Мурманска подарил зрителям песни о детстве и верных друзьях. Оригинальным номером в конце праздника стало выступление детской группы-студии «DrumTamTam» с композицией «Африканские барабаны».



В конце праздника состоялось награждение победителей конкурса рисунков, а также участников акции «Загадай мир на земле».