Юные мурманчане совершили путешествие в школьный мир

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся увлекательный литературно-игровой праздник «Школы разные нужны, школы всякие важны».

Юные читатели совершили необыкновенное кругошкольное путешествие. Всего за час они побывали в прошлом, настоящем и волшебном школьном мире. Школьники узнали, как появились первые школы, школьная форма, предметы, как учились их сверстники много лет назад и какие истории и приключения случались с ними.

Ребята познакомились с интересными фактами и обычаями школ разных стран мира, а также стали гостями и учениками сказочных школ. В пути участников праздника ждали препятствия, непростые задачи, хитрые ребусы, мини-викторина, игры и конкурсы. Юные путешественники доказали, что умеют работать в команде, пройдя все испытания.