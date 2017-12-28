Юные мурманчане совершили виртуальное новогоднее путешествие

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для учащихся 6 классов средней общеобразовательной школы № 45 г . Мурманска состоялось интерактивное занятие «Расскажи нам, елочка, сказку».

Юные мурманчане вместе героиней русского фольклора – Снегурочкой приняли участие в новогоднем виртуальном путешествии, посвящённом истории и современным традициям празднования Нового года.

Путешествуя по планете, дети узнали, что в старину жители России старались встречать наступающий год в новом платье и обуви, так как они верили, что тогда и весь год будешь ходить в обновках.

Библиотекари рассказали школьникам о том, что в Китае в праздничную ночь зажигали множество огней, чтобы осветить себе путь в Новый год, англичане отворяли двери дома, когда часы начинали бить двенадцать, выпуская старый год. Ребята «побывали» также на торжествах во Франции, Германии, Японии и других странах. Во время виртуального путешествия шестиклассники узнали, что разные народы украшают не только ёлочку, но и другие деревья: яблоню, ореховое дерево и даже пальмы. Наряды для деревьев также подбирают не всегда традиционные: шарики из риса, гирлянды цветов, древесные стружки.

Подвижные конкурсы «Отгадай мысли Деда Мороза», «Лесное путешествие» и исполнение новогодних песен создавали праздничное настроение у детей.

Участвуя в игре «Любимые зимние сказки», юные мурманчане вспомнили китайскую легенду «Сказка о том, как по животным счет годам вести стали», «Зимнюю сказку» жителей Финляндии, русскую сказку «Зимовье зверей». Викторина «Сказочные собаки» была посвящена символу года и содержала вопросы и подсказки - описания четвероногих персонажей литературных произведений и отрывки из анимационных фильмов.

В завершение мероприятия Снегурочка и библиотекари пожелали детям весёлого праздника, исполнения желаний и угостили сладостями.