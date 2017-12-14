Юные мурманчане стали участниками праздника «Я живу в России»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся праздник для учащихся 5-6 классов «Я живу в России», приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации. В ходе мероприятия школьники познакомились с конституционными правами граждан Российской Федерации на образование, бесплатное медицинское обслуживание, достойный уровень жизни, вспомнили государственные символы России, а также такие неофициальные народные символы, как берёзка, гармонь, матрёшка, русская тройка с колокольчиками.

Юные мурманчане полюбовались видами городов нашей Родины и вспомнили об уникальности Мурманска, просмотрев клип «Россия – это Родина моя», а также ответили на вопросы викторины, посвященной многообразию и особенностям культуры народов России.

Ведущие рассказали о том, что Конституция гарантирует право россиян на благоприятную окружающую среду, а также напомнили, что сотрудники и пользователи Мурманской областной детско-юношеской библиотеки поддержали Всероссийскую олимпиаду «Символы России», которая в 2017 году была приурочена к Году экологии и особо охраняемых территорий в Российской Федерации. В ходе мероприятия состоялось вручение сертификатов её участникам. О проблемах охраны природы рассказала сценка, которую разыграли читатели и библиотекари.

Настоящим творческим подарком стало выступление юных талантов из средней общеобразовательной школы № 53 г . Мурманска, Детской школы искусств № 3 г . Мурманска, Детской музыкальной школы № 6, вокального ансамбля «Созвучие» и ансамбля современного танца «Майя» из Дома Детского творчества им. Анатолия Бредова.

Мероприятие завершилось просмотром патриотического клипа о защитниках страны.