Юные мурманчане стали участниками урока «Литературное краеведение – школьникам»

Специалисты краеведческого отдела областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у учащихся начальных классов мурманской прогимназии.

На уроке литературного краеведения ребята познакомились с творчеством мурманских поэтов и писателей, которые посвятили свои произведения детям или в разные периоды своего творчества обращались к детской теме. Среди заполярных детских писателей - Олег Бундур, Ирина Ядринцева, Владимир Семенов, Николай Колычев, Надежда Добычина и другие.

Прозвучали произведения авторов в исполнении учащихся. Дети проявили старание и с большим удовольствием выступали перед одноклассниками.

В ходе урока была создана настоящая творческая атмосфера, где каждый ребенок мог проявить себя, стать поэтом или актером. Школьники разгадывали загадки с рифмами и загадки-обманки, подбирали рифмы к словам и даже сочиняли несложные стихи самостоятельно. Также состоялся обзор выставки книг детских писателей Кольского края.