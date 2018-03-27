Мурманская область. Арктика27.03.18 07:35
Юные мурманчане станут участниками программы «Ура, каникулы!»
27 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт игровая развлекательная программа «Ура, каникулы!».
Мальчишки и девчонки из оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 3 окунутся в мир приключений и захватывающих, интересных заданий с веселыми играми, шуточными викторинами, хитовыми песнями и зажигательными танцами, а корреспонденты телецентра «Чудетство» поделятся с ребятами радостью, весельем и хорошим настроением.
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