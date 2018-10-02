Юные мурманчане три дня боролись с кубиком Рубика

В Центре знаний Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошли соревнования по скоростной сборке кубика Рубика. Хотя соревнования не являются официальными, но собрали немало участников – ведь каждый из тех, кто занимается спидкубингом, понимает, что нужно поддерживать свои умения на должном уровне и состязаться с другими спидкуберами.

Весьма показательно, что соревнования по скоростной сборке кубика Рубика оказались под прицелом прессы.

Соревнования проходили по нескольким дисциплинам. 27 сентября проходила сборка кубика Рубика 2*2 одной и двумя руками. По итогам соревнований в сборке 2*2 одной рукой победил Пантак Марк со средним результатом 17.53 секунд. Кубик Рубика 2*2 двумя руками быстрее всех собрал Скоморохов Артём со средним временем 8.03 секунд.

28 сентября ребята собирали пирамидку. Среди участников старше 14 лет победил Лаврухин Максим со средним временем 27.09 секунд. Среди участников младше 14 лет лучше всех вновь оказался Пантак Марк со средним результатом 11.51 секунд.

30 сентября проходила сборка кубика Рубика 3*3 одной и двумя руками. Среди участников старше 14 лет кубик Рубика 3*3 одной рукой быстрее всех собрал Лаврухин Максим (среднее время – 28.62 секунд). Среди участников младше 14 лет в сборке кубика Рубика 3*3 одной рукой быстрее всех оказался Филин Данил (среднее время – 48.22 секунд).

Двумя руками кубик Рубика 3*3 собирало рекордное количество участников – 26 человек! В категории старше 14 быстрее всех вновь оказался Максим Лаврухин (его среднее время – 14.69 секунд). В категории младше 14 лет быстрее всех собрал Основин Константин (среднее время – 18.6 секунд).

Все участники получили сертификаты об участии, а победителям были вручены небольшие, но памятные призы.