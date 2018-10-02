Центр Мурманска отдают под праздникНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.10.18 09:00

Юные мурманчане три дня боролись с кубиком Рубика

В Центре знаний Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошли соревнования по скоростной сборке кубика Рубика. Хотя соревнования не являются официальными, но собрали немало участников – ведь каждый из тех, кто занимается спидкубингом, понимает, что нужно поддерживать свои умения на должном уровне и состязаться с другими спидкуберами.

Весьма показательно, что соревнования по скоростной сборке кубика Рубика оказались под прицелом прессы.

Соревнования проходили по нескольким дисциплинам. 27 сентября проходила сборка кубика Рубика 2*2 одной и двумя руками. По итогам соревнований в сборке 2*2 одной рукой победил Пантак Марк со средним результатом 17.53 секунд. Кубик Рубика 2*2 двумя руками быстрее всех собрал Скоморохов Артём со средним временем 8.03 секунд.

28 сентября ребята собирали пирамидку. Среди участников старше 14 лет победил Лаврухин Максим со средним временем 27.09 секунд. Среди участников младше 14 лет лучше всех вновь оказался Пантак Марк со средним результатом 11.51 секунд.

30 сентября проходила сборка кубика Рубика 3*3 одной и двумя руками. Среди участников старше 14 лет кубик Рубика 3*3 одной рукой быстрее всех собрал Лаврухин Максим (среднее время – 28.62 секунд). Среди участников младше 14 лет в сборке кубика Рубика 3*3 одной рукой быстрее всех оказался Филин Данил (среднее время – 48.22 секунд).

Двумя руками кубик Рубика 3*3 собирало рекордное количество участников – 26 человек! В категории старше 14 быстрее всех вновь оказался Максим Лаврухин (его среднее время – 14.69 секунд). В категории младше 14 лет быстрее всех собрал Основин Константин (среднее время – 18.6 секунд).

Все участники получили сертификаты об участии, а победителям были вручены небольшие, но памятные призы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Галина Орешина
02.10.18 12:09
Здравствуйте, на ул. Ломоносова 12-46 нет отопления во всей квартире,дважды обращалась в 051,что делать?!!! *** Необходимо звонить в управляющую компанию, потом в Госжилинспекцию (тел. 486-717, режи
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Светлана
02.10.18 11:37
Здравствуйте, я уже неоднократно на разных форумах задавала вопрос - где сейчас установлен этот меч? где на него можно полюбоваться? *** Меч был передан в Мурманский областной краеведческий музей. В
Комментарий к новости:Алесей Веллер продемонстрировал Меч Победы
Красникова Ольга Германовна
02.10.18 07:34
В Мурмашах по ул. Тягунова до сих пор батареи холодные по одному из стояков подъезда, коммунальные службы не работают - БЕЗОБРАЗИЕ. 02.10.2018
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа региональных АЗС цены на бензин всех марок не изменились-PRO ВалютуКурс евро снизился на 76 копеек, доллара - на 35 копеек-PRO ЭнергетикуВыработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПравительство страны собирается пощипать россиян путём введения нормы энергопотребления для населения-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 274 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика