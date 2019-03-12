Юные мурманчане учатся ходить в магазин во всеоружии

10 марта в холле цокольного этажа Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялась акция «Когда потребитель прав». Мероприятие было организовано для всех посетителей библиотеки.

Для дошкольников и младших школьников состоялась игра «Я иду в магазин». В ходе беседы и просмотра анимационных фильмов ребята узнали о том, какими бывают учреждения торговли, какие из них лучше посещать, можно ли приходить в магазины с животными, где необходимо расплачиваться за товар, какие сведения содержит этикетка.

Старшеклассники и родители получили информацию о правах потребителей, усвоили определения «гарантийный срок товара» и «срок годности», узнали, что такое бартер и как называется уменьшение первоначальной стоимости товара. Юные граждане поговорили о правах и обязанностях потребителя.

Все участники проверили свои знания с помощью викторины.

На заработанные баллы они приобрели, понравившиеся им сувениры.

Таким образом, мурманчане научились вежливо, грамотно и в соответствии с законом совершать покупки и отстаивать свои потребительские права.