Юные мурманчане увидели город с высоты 18 метров

Необычную краеведческую экскурсию «Посмотри на город сверху» провели для воспитанников летних оздоровительных лагерей сотрудники Мурманской областной научной библиотеки.

Панорамный вид на город открывается с верхних этажей здания областной «научки». Вся центральная часть Мурманска, порт, памятники и известные здания видны как на ладони с высоты 18 метров .

Экскурсанты рассмотрели с высоты современные дома и проспекты, а также сравнили виды с фотографиями старого Мурманска. Организаторы рассказали детям об истории и архитектуре самых примечательных строений и улиц центральной части города, о значимых событиях прошлых лет.