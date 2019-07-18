Юные мурманчане весело и с пользой провели время в научной библиотеке

Для ребят из летних городских лагерей библиотека подготовила познавательную игру «Везде успевай – время не теряй».

Сначала школьники выполняли задания на скорость, эрудицию и смекалку. Вопросы были самые разные: имена сказочных и исторических персонажей, герои мультфильмов, названия городов, привычки домашних животных, устный счёт и прочее. Доли секунды – и ответ был готов. Самые активные поощрялись сладкими призами. Следующий этап - разгадывание филворда. Это необычная игра. Нужно было не только дать правильный ответ, но и составить цепочку из букв слова на игровом поле. Здесь необходима хорошая визуальная память и быстрота реакции.

Завершающий этап игры – состязание капитанов. Каждому досталась стопка журналов различной тематики. Нужно было разложить их по алфавиту за очень короткое время. Команды активно поддерживали своих капитанов. Оказалось, что порядок букв в русском алфавите стоит вспоминать почаще.

Все ребята играли азартно, весело и с интересом.