Юные мурманчане встретились с автором стихов и рассказов Анной Игнатовой

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча с известной детской писательницей Анной Сергеевной Игнатовой.

Анна Сергеевна - автор замечательных стихов, рассказов и повестей для детей, член литсовета Литературного конкурса им. В. Крапивина, лауреат Первой премии Международного поэтического конкурса им. Ренаты Мухи, финалист конкурса им. В.П. Крапивина за повесть «Верю – не верю». Ее произведение вошло в десятку лучших российских книг на конкурсе Книга года «Выбирают дети».

Автор представила свои книжки, первая из которых «О слонах, троллейбусах и принцах» вышла в свет в январе 2011 года. До этого ее стихи и проза активно печаталась в таких журналах, как «Мурзилка», «Костёр», «Фонтан», «Познайка», «Урал», «Чиж и Ёж». Дети познакомились с её свежеизданными произведениями: «Королевством М», приключенческой повестью «Верю – не верю» и богато иллюстрированным «Вектором пластилина».

Писательница рассказала о поисках сюжета для своих историй, встречах с замечательными людьми, познакомила ребят со своими работами из пластилина. Юные читатели получили возможность задать свои вопросы и получить автографы от автора. Ребят интересовало все: где родилась и училась А. Игнатова, как приходит вдохновение, когда вышла в свет первая книга и многое другое. Учащиеся 3 класса средней общеобразовательной школы № 49 г. Мурманска показали сценку по стихам Анны.