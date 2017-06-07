Юные мурманчане выступили на концерте ко Дню России

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетил Дом детского творчества им. Бредова, где прошел концерт, посвященный приближающемуся Дню России. В нем приняли участие дети, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях на базе школ города. Ребята вместе с коллективами дома творчества подготовили яркие номера на патриотическую тему.

– Городские власти всегда уделяют большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Важно, чтобы дети знали историю своего государства, любили свою страну, гордились ей, – подчеркнул глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

В рамках подготовки к празднику для юных мурманчан организовано множество мероприятий патриотической направленности – спортивных, творческих, интеллектуальных. К примеру, вчера в школьных лагерях состоялся конкурс рисунка, посвященный Дню России.

– Пусть маленькие мурманчане еще не до конца понимают значимость этого праздника, но такие мероприятия учат их любить свою Родину, прививают чувство патриотизма, – прокомментировала директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова.

Череда торжественных событий завершится большой праздничной программой 12 июня в центре Мурманска.