Мурманская область. Арктика06.07.18 14:47
Юные мурманчанки вошли в пятерку лучших в пожарной эстафете
На Вологодской земле завершились Межрегиональные соревнования Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и ВДПО по пожарно-спасательному спорту.
Сильнейшие спортсмены Северо-Запада, в том числе Мурманской области и центральных регионов России сразились за звания лучших в подъёме по штурмовой лестнице в окна учебной башни, пожарной эстафете, преодолении 100-метровой полосы препятствий и боевом развертывании.
Чуть-чуть не хватило юным мурманчанкам, чтобы взойти на пьедестал почёта. Однако они показали четвертый результат в пожарной эстафете и вошли пятерку лучших в этом виде состязаний.
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