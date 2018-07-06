Юные мурманчанки вошли в пятерку лучших в пожарной эстафете

На Вологодской земле завершились Межрегиональные соревнования Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и ВДПО по пожарно-спасательному спорту.

Сильнейшие спортсмены Северо-Запада, в том числе Мурманской области и центральных регионов России сразились за звания лучших в подъёме по штурмовой лестнице в окна учебной башни, пожарной эстафете, преодолении 100-метровой полосы препятствий и боевом развертывании.

Чуть-чуть не хватило юным мурманчанкам, чтобы взойти на пьедестал почёта. Однако они показали четвертый результат в пожарной эстафете и вошли пятерку лучших в этом виде состязаний.