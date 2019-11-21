Юные музыканты из Мурманской области выступили на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

12 юных северян посетили Санкт-Петербург в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики». Для них прошли мастер-классы с ведущими музыкантами России и мира по игре на фортепиано, скрипке, виолончели и баяне. Также дети дали совместный концерт в крупнейшей музыкальной гимназии России – Гимназии искусств им. А. Ахматовой вместе с воспитанниками учреждения, и выступили в рамках Международного культурного форума.

В Санкт-Петербурге ребята получили индивидуальные мастер-классы у преподавателей ведущих мировых вузов в области музыкального искусства.

Занятия по фортепиано провели Александр Бондурянский – профессор, народный артист России, кандидат искусствоведения, проректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского; Сергей Урываев – профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный артист России; и Андрей Иванович – профессор Шанхайской консерватории.

Мастер-классы по виолончели дал Дмитрий Еремин – доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, артист Заслуженного коллектива России оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Мастерство игры на скрипке участникам преподали Александр Станг – профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, заслуженный артист России и бывший солист государственного квартета им. С.И. Танеева, а также доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, заслуженный артист России, руководитель ансамбля «Дивертисмент» Илья Иофф.

Баянистам провел урок Валентин Завирюха – доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Насыщенную программу поездки дополнило участие в мероприятиях Санкт-Петербургского международного культурного форума. Автор проекта Анна Гришко рассказала о «Музыкальных надеждах Арктики» в рамках стратегической сессии «Экосистема творческого образования в сфере сценических искусств: пространство глобального взаимодействия», после выступления руководителя ребята продемонстрировали свои навыки наглядно перед авторитетными спикерами и зрителями в зале.

– Поездка превзошла мои ожидания по продуктивности и насыщенности: помимо мастер-классов знаменитых преподавателей у каждого из ребят, участники показали свои профессиональные умения перед мировым культурным сообществом. Также дети побывали в Мариинском театре, Эрмитаже, Филармонии, что отражает еще одну важную цель моего проекта – культурно-просветительскую, – поделилась результатами автор и руководитель проекта Анна Гришко. – Проект гармонично соединил в себе множество задач, которые мы реализовали на все 100%. Я испытываю большую гордость за детей, которые блестяще представили регион на событии мирового масштаба и получили высокую оценку мастерства у знаменитых музыкантов современности. Важно отметить, что для детей поездка и мероприятия были абсолютно бесплатными.

Напомним, проект «Музыкальные надежды Арктики» реализуется в Мурманской области с октября 2019 года на средства гранта Федерального агентства по делам молодёжи.