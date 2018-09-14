Юные нахимовцы получают первые награды

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в церемонии вручения знаков отличия ученикам Нахимовского военно-морского училища, сдавшим нормы ГТО.

Напомним, ровно год назад между администрацией города Мурманска и филиалом Нахимовского военно-морского училища был подписан договор об установлении шефских связей.

– Мы очень гордимся, что в Мурманске открылся филиал легендарного военного училища, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Юные нахимовцы – активные участники всех городских событий и мероприятий.

Всего в спортивном состязании участвовало 240 курсантов. По итогам четырех этапов они прошли все испытания и успешно сдали нормативы. Принимали и оценивали результаты «нахимовцев» специалисты городского Центра оценки выполнения нормативов ГТО.

Стоит отметить, что в училище для подготовки и тестирования есть все условия: площадка для игровых видов спорта, тренажерный и гимнастический залы.