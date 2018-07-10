Юные патриоты Мурманской области готовятся к слёту Финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Наиболее значимыми событиями для юнармейцев являются Всероссийский юнармейский слет и Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». В течение всего года юнармейцы принимают участие в военно-спортивных соревнованиях, социальных и творческих проектах, занимаются добровольческой деятельностью.

К участию в финале игры «Победа» приглашаются команды - победители региональных этапов игры и лучшие юнармейцы.

В этом году Мурманскую область представляет сборная команда юнармейцев, в состав которой вошли 10 ребят, членов юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов городов Апатиты, Мурманск, Ковдор, ЗАТО г. Заозерск и п.Мурмаши Кольского района.

У команды «Полярные волки» почётная и ответственная задача - представить регион в соревнованиях «Военизированная эстафета» и «Огневой рубеж», а также в конкурсах: «Статен в строю, силен в бою», «Ратные страницы истории Отечества» и «Визитная карточка команды».

Игра состоится в период с 18 по 21 июля в г.Кубинка Одинцовского района Московской области. Сейчас ребята ведут активную подготовку к соревнованиям.

В завершающий день финала игры «Победа», 21 июля, состоится III Всероссийский юнармейский слёт. В состав делегации Мурманской области для участия в Слете вошли три юнармейца, которых избрали на региональном слете ВВПОД «ЮНАРМИЯ», (юнармейцы из Печенгского района и ЗАТО Видяево), и представитель штаба регионального отделения движения.