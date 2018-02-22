Юные пейнтболисты встретились в Областном краеведческом музее

20 февраля в Мурманском областном краеведческом музее состоялось заседание Клуба интересных встреч «Диалог». Мероприятие проводилось на базе выставки "Пейнтбол в Мурманской области", организованной совместно с Региональной общественной организацией «Федерация пейнтбола Мурманской области» и пейнтбольной командой «Вавилон 51».

Перед участниками молодежных пейнтбольных команд Мурманской области выступил капитан команды «Вавилон 51» Максим Александрович Домрачев. Он рассказал об истории пейнтбола в России и Мурманской области, достижениях наших команд. Представил пейнтбольное снаряжение, объяснив принципы и особенности его работы.

На мероприятии также демонстрировались сюжеты о чемпионатах по пейнтболу. В завершение заседания была проведена экскурсия по выставке «Пейнтбол в Мурманской области». Это первая в истории регионального пейнтбольного движения выставка в Мурманском областном краеведческом музее, организованная с целью презентации достижений пейнтболистов области и активизации интереса к этому виду спорта. Среди экспонатов выставки фотографии и видеоматериалы с пейнтбольных соревнований, снаряжение пейнтболистов, награды и достижения команд Мурманской области.