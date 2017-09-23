Юные полярнинцы приняли участие в акции-фантазии «Экомобиль»

В рамках Всемирного дня без автомобиля сотрудники Центральной детской библиотеки г. Полярный предложили ребятам из Центра дополнительного образования детей поучаствовать в акции-фантазии «Экомобиль» и придумать безопасный для окружающей среды автомобиль.

Юные полярнинцы, проявив свою фантазию, нарисовали понимобиль, голубемобиль, целый летающий поезд, радужный портал и радугомобиль, работающие от радуги и ромашек, а также смехомобиль, заряжающийся от хорошего настроения.