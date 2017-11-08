Юные полярнинцы приняли участие в экологическом часе

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.М.Каутского в Полярном провели экологический час для учеников основной общеобразовательной школы № 1 имени М.А. Погодина. Главной темой часа стали альтернативные источники энергии.

Ребята с большим интересом обсуждали их плюсы, пытались найти минусы, вспоминали виды источников энергии будущего, а также слушали примеры различных стартапов - идей, проектов и инноваций молодых талантливых учёных, стремящихся сказать своё слово и внести свой вклад в развитие альтернативной энергетики. Школьники были удивлены, узнав, что энергия окружает нас повсюду. Энергия человеческого тела, химическая энергия, появляющаяся благодаря жизнедеятельности организмов, даже энергия шагов множества людей по мостовым города - все эти источники на данный момент практически не используются в современной энергетике, но они потенциально применимы. Ребята признались, что каждое сделанное ими открытие всякий раз заставляет взглянуть на мир по-новому.