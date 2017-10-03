Мурманская область. Арктика03.10.17 09:39
Юные полярнинцы приняли участие в экологическом коллоквиуме «В защиту братьев наших меньших»
Во Всемирный день защиты животных сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского г.Полярный провели для учеников школы № 1 им. М.А. Погодина экологический коллоквиум «В защиту братьев наших меньших».
С помощью викторины «Самые-самые» погодинцы узнали о рекордсменах в мире животных, а из рубрики «Похожие» - о животных, внешний облик которых напоминает самые разнообразные вещи и формы. Дети также подробно обсудили причины, которые привели к исчезновению многих животных. Все участники коллоквиума сошлись во мнении, что человеку стоит внимательнее относиться к братьям нашим меньшим, ведь их существование непосредственно зависит от вдумчивых действий и разумных поступков нашего общества.
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