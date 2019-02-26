Юные полярнинцы стали победителями и призёрами II Международного образовательного конкурса родного языка «Язык предков»

Подведены итоги II Международного образовательного конкурса родного языка «Язык предков», который проходил с декабря 2018 года по февраль 2019-го. Всего была представлена 641 работа на 41 языке народов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья в номинациях: «Читаю о Родине», «Пишу на родном языке», «Пою тебе, Родина», «Играем на родном языке», «Изучаю родную культуру», «Изучаю родную историю».

В состав экспертного совета для проверки работ на русском языке вошла Татьяна Полевая, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского (г.Полярный). А юные полярницы стали победителями и призера конкурса.

В номинации «Читаю о Родине» 2 место в возрастной группе от 6 до 8 лет занял Павел Ермолаев, а лауреатом (от 3 до 5 лет) стал Иван Сушко. Этих юных полярнинских чтецов подготовили сотрудники отдела семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки.

Гран-при конкурса и диплом за 1 место в возрастной группе от 15 лет со стихотворением Э. Асадова «Россия начиналась не с меча» заняла Вероника Федорец, которая представляла библиотеку им. А.М. Каутского (г.Полярный).