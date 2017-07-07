Юные полярнозоринцы повторят Правила дорожного движения

11 июля передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в г.Полярные Зори.

Мурманские библиотекари в Центральной детской библиотеке проведут для ребят познавательный час «Азбука безопасности на дороге». Цель мероприятия – научить юных читателей различать дорожные знаки, повторить правила дорожного движения для пешеходов, развить умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

Ребята посмотрят красочную презентацию, мультипликационные фильмы по теме мероприятия, а также увидят кукол из Музея детской театральной куклы, узнают об истории театра, попробуют себя в роли кукловодов, встретятся с литературными волшебниками, изучат несколько уроков волшебства, поучаствуют в конкурсах и ответят на вопросы викторины.

Начало мероприятия в 11.00.