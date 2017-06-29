Юные полярнозоринцы совершили «Путешествие туда и обратно»

Специалист Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывал в гостях у читателей Центральной детской библиотеки города Полярные Зори. Школьники 2-6 классов разных школ города приняли участие в географическом познавательно-игровом занятии «Путешествие туда и обратно».

Дети ответили на вопросы викторины «Знаешь ли ты свой край?», совершили увлекательное виртуальное путешествие в необычные места земного шара, познакомились с самыми знаменитыми архитектурными сооружениями. Ребята узнали, что такое «цветные» моря, научились решать географические ребусы, побывали в гостях у литературных героев из разных стран мира и даже попробовали приветствовать друг друга на различных языках. Самые внимательные и эрудированные читатели получили полезные призы.