Юные полярнозоринцы совершили виртуальное путешествие «От Средневековья до Возрождения»

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в городе Полярные Зори.

Ученики Детской школы искусств совершили виртуальное путешествие с элементами викторины «От Средневековья до Возрождения». Ребята узнали о рыцарях, средневековых рыцарских турнирах, прекрасных дамах и замках, которые строили в Средневековье, а также познакомились с биографией живописцев и скульпторов эпохи Возрождения.

На познавательно-игровом мероприятии «Сказки Лапландии» ребята узнали о коренных народах Севера – саами, их жизни, национальном костюме, обычаях и традициях. Ребята побывали в тундре и остановились в Лапландии, где они встретились с героем книги – Сампо. Он пригласил детей в тундру поиграть, но этому помешал злой великан Хийси. Сампо и юные полярнозоринцы выполнили все задания великана: на проверку ловкости, меткости и находчивости. Дети увлеченно играли в разные игры: отгадывали северные ягоды среди других, как опытные следопыты искали следы северных зверей, ловили рыбу и мчались на оленях. Ребята и Сампо не только победили злого великана, но и прочитали отрывок из интересной книги.