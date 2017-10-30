Юные робототехники Мурманского областного центра «Лапландия» – победители международного фестиваля «РобоФинист»

Команда юных робототехников Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» – Евгений Фирсов, Павел Иванюгин и их руководитель Александр Федулеев – показали лучший среди 28 команд результат и стали победителями международного робототехнического фестиваля «РобоФинист» в категории «Лабиринт: туда и обратно».

Международный робототехнический фестиваль «РобоФинист», организованный в Санкт-Петербурге благотворительным фондом «ФИНИСТ» и Президентским физико-математическим лицеем № 239, объединил единомышленников, увлеченных созданием умных механизмов. Международный статус фестиваля позволил ребятам обменяться опытом со сверстниками из-за рубежа.

Также в рамках фестиваля состоялся симпозиум по образовательной робототехнике, на котором педагог дополнительного образования центра «Лапландия» Александр Федулеев представил свой опыт работы по развитию технического творчества и воспитанию победителей.