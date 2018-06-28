Юные североморцы получили паспорта в День молодёжи

В День молодёжи России, 27 июня, на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г.Североморск состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации учащимся среднеобразовательных учреждений, достигшим 14-летнего возраста.

Главный документ гражданина Российской Федерации школьники получили из рук директора Североморской централизованной библиотечной системы, депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ольги Ефименко.

- Вручение первого паспорта - очень важное событие в жизни каждого человека, - сказала, обращаясь к школьникам, Ольга Анатольевна, - Желаю ребятам любить свою Родину и, самое главное, чтобы в паспорте было как можно больше записей: о службе в армии, вступлении в законный брак, а также как можно больше детишек.

Учащимся была представлена видео презентация, в которой рассказывается о значении паспорта, его символике и преимуществах. С памятным днём юных североморцев также поздравил заместитель директора североморского Многофункционального центра Александр Нестеров, который подчеркнул значимость этого дня не только в жизни школьников, но и их родителей.

Учащимся также вручили памятку «Получил паспорт, МФЦ теперь для тебя», где перечислены услуги, которые стали доступны для ребят в МФЦ.