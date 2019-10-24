Юные северяне – в числе победителей Всероссийского конкурса сочинений

В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений, способствующего возрождению традиции написания сочинения как самостоятельной творческой работы. Пять лучших сочинений учащихся Мурманской области – победителей регионального этапа были направлены на Всероссийский конкурс сочинений.

По итогам работы федерального жюри победителями Всероссийского конкурса сочинений 2019 года стали 100 обучающихся из 60 субъектов Российской Федерации.

С рассказом нон-фикшн «Перчатка Анны Ахматовой» победила Вероника Остапчук – десятиклассница гимназии № 1 ЗАТО Североморск (руководитель – Ольга Власко, учитель русского языка и литературы гимназии). Богатейший читательский опыт автора, подкупающая легкая самоирония, замысловатый сюжет не могли быть не отмечены строгим жюри.

Эссе «Лучше добрым на свете быть…» (по повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное Ухо») принесло победу Людмиле Травкиной – студентке 2-го курса Мончегорского политехнического колледжа (руководитель – Ольга Першина, преподаватель русского языка и литературы колледжа). Членов жюри подкупила искренность, исповедальность, с которой написано это сочинение, глубокая вера в добро: «Человек, распахнувший себя миру для добрых дел, всегда духовно богаче».

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса пройдёт в Москве в Общественной палате Российской Федерации 31 октября – 1 ноября.

В конкурсе участвовали воспитанники общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования. Тематические направления конкурса сочинений меняются ежегодно, отражая важные события культуры, науки, общественной жизни в нашей стране и в мире.