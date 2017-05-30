Юные северяне не заблудились во время игры «Библиотечные бродилки»

27 мая, в Общероссийский день библиотек, в областной детско-юношеской библиотеке прошла игра-квест «Библиотечные бродилки» в рамках всероссийской акции «Читай-страна».

Для прохождения всех этапов игры ребятам необходимо было пройти по маршруту героев книг и выполнить множество очень непростых заданий. Участники решали логические задачи, отгадывали шифры, искали предметы, вспоминали литературные произведения. За каждое правильно выполненное задание юные следопыты получали одно секретное слово. Из полученных слов, ребята составили и отгадали загадку про библиотеку. Юным читателям, чтобы дойти до финала, потребовалось не только знание литературы, но и смекалка, наблюдательность, интуиция.

В квесте приняли участие около 60 детей. Все они справились с предложенными заданиями и получили сладкий приз.