Юные северяне осваивают нордическую ходьбу в детском саду

Сегодня в рамках депутатского объезда глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и депутаты Совета депутатов посетили МБДОУ г.Мурманска № 46 (мкр. Росляково). Дошкольное учреждение принято в муниципальную собственность города Мурманска с 1 февраля 2015 года. С этого времени детский сад является полноправным участником городских программ. Депутаты познакомились с тем, как в зимнее время ведётся работа по укреплению здоровья воспитанников.

Инновационным решением стала нордическая ходьба с лыжными палками, которая практикуется педагогами учреждения с 2012 года.

Занятия проводятся два раза в неделю с каждой группой, начиная со среднего возраста. Продолжительность тренировки 20-35 минут. Для выбора правильной дозировки и нагрузки педагогам и инструктору по физической культуре помогают медицинские работники, которые контролируют физическое состояние воспитанников во время занятий.

– Методика отвечает особенностям детской физиологии и позволяет предотвратить утомление ребят, – рассказала заведующая МБДОУ г. Мурманска № 46 Ирина Матвеева. – Помимо занятий на свежем воздухе, с детьми проводятся дыхательная и пальчиковая гимнастика.

– Учитывая, что мы живем на севере, важно уделять особое внимание здоровью заполярных детей. И в этом детском саду очень серьезно подходят к этому вопросу, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

Благодаря комплексному подходу к заботе о здоровье детей, а также тесному сотрудничеству педагогов сада с семьями воспитанников наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.