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Мурманская область. Арктика09.06.18 17:18

Юные северяне отправились на Чёрное море

Сегодня спецсоставом Мурманск-Анапа в оздоровительные учреждения, расположенные на Черноморском побережье, выехали 266 юных мурманчан, среди которых 100 обучающихся детско-юношеских спортивных школ, осваивающих программы по спортивной гимнастике, единоборствам и акробатике. К месту отдыха школьников доставит специализированный «детский» поезд, в котором созданы все условия для безопасной перевозки организованной группы.

Родительская плата в этом году составляет 25% от стоимости путевки.

— Ежегодно в городском бюджете предусматриваются денежные средства для организации отдыха детей. Ребятам важно провести каникулы не только с удовольствием, но и с пользой для здоровья, — рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Летние каникулы юные северяне проведут в санаторно-оздоровительном лагере «Глобус» и в спортивно-оздоровительном лагере «Уральские самоцветы». Оздоровительные учреждения расположены в Анапе на Черноморском побережье Краснодарского края.

Мурманских школьников ждет теплое Черное море, приветливый южный климат, увлекательная программа отдыха. А юные спортсмены вместе со своими тренерами-преподавателями будут также совершенствовать свои спортивные навыки.

Оздоровление детей — одна из важнейших задач городских властей, для ее решения в городе организован не только выезд юных северян в оздоровительные лагеря, но и работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей.

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