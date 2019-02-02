Юные северяне отправились в «Сириус»

С 1 по 24 февраля в естественнонаучной образовательной программе по направлениям «Наука» и «Искусство» Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) примут участие 5 школьников Мурманской области из Мурманска, ЗАТО г.Североморск и Мончегорска.

Юных ученых ждут теоретические и практические занятия в лабораториях, работа над проектами, лекции и семинары ведущих преподавателей страны по трем образовательным направлениям: биологии, химии и физике. Двум школьницам из Мончегорска предстоит творческая работа над живописными полотнами под руководством известных российских художников.

Участники февральской профильной смены – первая группа школьников региона, прошедших конкурсный отбор в образовательный центр «Сириус» в 2019 году.

В 2018 году в сочинском «Сириусе» побывали 34 обучающихся Мурманской области (13 человек - в 2017 году).