Юные северяне перелистали страницы факсимильных изданий рукописных книг XI–XIV вв

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся День православной книги. В мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся воскресной школы Введенского храма Мурманска. В рамках встречи были подведены итоги конкурса сочинений учащихся воскресной школы, который был организован специально ко Дню православной книги. Все победители и участники получили в подарок православные книги и журналы.

Участники познакомились с выставкой факсимильных изданий рукописных книг XI–XIV вв. из фонда библиотеки (Остромирово Евангелие, Киевская Псалтирь, Изборник Святослава и другие). Выставка позволила увидеть, какой была книга в древности и какие тексты изучали жители средневековья.

Из рассказа специалиста библиотеки ребята узнали, что такое «буквица», «фронтиспис», «кириллическое письмо». Когда появилась первая печатная книга и кто был её создатель.

Для участников встречи была проведена экскурсия по библиотеке, состоялось знакомство с новыми арт-объектами – «Маятником Фуко» и «Большой книгой».

Викторина «Необыкновенные места Кольского Севера» позволила виртуально посетить уникальные природные и рукотворные объекты: Сейдозеро, озеро Могильное, кузоменскую пустыню, Снежную деревню в Кировске, Мурманский океанариум.