Юные северяне поздравили Мурманск с днём рождения

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у воспитанников детского сада № 82 г .Мурманска с праздничной программой, посвященной Дню города Мурманска.

Дошколята совершили волшебное путешествие по Мурманской области и узнали, чем славятся города нашего края. Дети отгадывали загадки о животных, учились танцевать настоящий матросский танец «Яблочко», показали свои знания героев русских народных сказок, а также участвовали в эстафетах и конкурсах. Малыши подарили любимому городу свои рисунки, выполненные на асфальте у детского сада разноцветными мелками, а сотрудники библиотеки вручили детям сладкое угощение.