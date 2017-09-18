Юные северяне познакомились с известными произведениями, посвященными г.Полярному

Третьеклассники основной общеобразовательной школы № 1 им. М.А. Погодина познакомились с самыми известными и знаковыми произведениями, посвященными городу Воинской славы – Полярному. Сотрудники Центральной детской библиотеки г.Полярный собрали все произведения, прославившие Полярный, в литературном альманахе «Цветёт сердцами город моряков».

Ребята узнали о судьбах композитора Николая Букина и поэта Евгения Жарковского, создавших песню «Прощайте, скалистые горы» и служивших в годы войны в Полярном. Особенно приятно юным северянам было узнать, о том, что с 1945 года Николай Букин несколько лет был директором их школы.

Особый интерес у ребят вызвал перечень общеизвестных экранизаций, связанных с Полярным. Дети рассмотрели портреты героев, некоторые из которых стали прототипами главных действующих лиц этих фильмов. Школьники также узнали о связи их родного города с известным произведением Вениамина Каверина «Два капитана», ведь именно такое название носит одна из главных площадей города. В завершении мероприятия было сделано фото на память.