Юные северяне познакомились с весёлыми и умными сказками Людмилы Петрушевской

Ребята из летнего лагеря школы № 43 познакомились с творчеством выдающегося прозаика и поэта, драматурга и сценариста Людмилы Петрушевской, которой в этом году исполнилось 80 лет.

Помимо произведений для взрослых, Людмила Стефановна создала циклы сказок для разных возрастов. Автор сохранила удивительное свойство – самой видеть мир глазами ребенка. В книгах Петрушевской сочетаются сострадание к человеку и внимание к главным проблемам современности, философская глубина, юмор и фантазия. Волшебство в этих сказках происходит в современной жизни.

Школьники услышали «Загадочные сказки», в которых нужно было определить персонажа, «Лингвистические сказочки» и сказки из цикла «Приключения с волшебниками». Увидели весёлые мультфильмы по сценариям Людмилы Петрушевской: юмористический «Все непонятливые», детектив о зависти и щедрости «Заячий хвостик» и фильм «Кот, который умел петь» о том, как кот старался покорить сердце знакомой кошечки, но она целыми днями смотрела телевизор. Ребята узнали, что с самой писательницы нарисован Ежик из знаменитого мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Юные мурманчане открыли для себя удивительный мир веселых и умных сказок Людмилы Петрушевской.