Юные северяне примут участие в экологическом квесте «Час на спасение»

31 октября и 3 ноября в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел информационной и справочно-библиографической работы) в рамках Года экологии в России пройдет экологический квест «Час на спасение».

Пятиклассники и шестиклассники лицея № 2 г. Мурманска попытаются спасти некоторые виды животных от полного исчезновения с планеты Земля. В ходе игры ребята пройдут по маршруту, состоящему из трех этапов. Участникам предстоит решить логические задачи, отгадать шифры. Они будут искать предметы, проводить химические эксперименты, использовать в поиске технологию дополненной реальности, работать в электронном каталоге.