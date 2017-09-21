Юные северяне примут участие в областном конкурсе для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки»

23 сентября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки».

В конкурсе примут участие команды общественных организаций, клубов инвалидов, социальных центров и приютов, коррекционных школ города Мурманска и Мурманской области. Они представят название, эмблему, девиз команды, приветствие, продемонстрируют творческие способности и спортивную подготовку.

Все участники мероприятия будут награждены памятными дипломами и сувенирами.

Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку творческих и физических возможностей молодежи с ограниченными возможностями здоровья, а также пропаганду здорового образа жизни.