Юные северяне приняли участие в экологической экспедиции «Эти удивительные животные: последний шанс их увидеть»

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели для учеников Килпъяврской средней общеобразовательной школы им. Хлобыстова виртуальную экологическую экспедицию от джунглей Амазонки до заснеженных горных вершин Новой Зеландии.

Ребята познакомились с редкими животными, которые находятся на грани исчезновения, а также узнали, что в Китае обитают золотистые обезьянки с голубыми мордочками, а на острове Комодо живут гигантские вараны. Самым странным животным в списке вымирающих видов оказался лемур Ай-ай. Он выглядит так, как будто собран из кусочков других животных: его тело похоже на кошачье, уши, как у летучей мыши, зубы, как у бобра и длинный густой беличий хвост. Дети также посмотрели редкие кадры сражения розовых дельфинов с пираньями и послушали пение горбатых китов.