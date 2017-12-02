Юные северяне приняли участие в игре-соревновании «Всезнайки географии»

В школах ЗАТО Александровск проходила муниципальная методическая неделя «Традиции и инновации в преподавании географии в общеобразовательных организациях большого ЗАТО. В рамках этих мероприятий прошла муниципальная игра-соревнование «Всезнайки географии», подготовленная снежногорскими библиотекарями совместно с информационно-методическим центром. Тема игры - «География России».

За звание знатоков географии боролось две команды – сборная учителей географии и сборная учеников 9-х классов общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск. Соревнование проходило в форме телевизионной передачи «Своя игра». Организаторы подготовили занимательные вопросы разной степени сложности. Помимо «программных», были вопросы «на смекалку» и даже такие задания, где необходимо проявить артистизм и обаяние. Болельщикам также была предоставлена возможность проявить свои знания в викторине «География шутит». В помощь игрокам были предложены географические энциклопедии, справочная литература из фонда библиотеки. С отрывом всего в два очка победила команда учителей.