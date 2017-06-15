Юные северяне приняли участие в мероприятии «Будем беречь природу вместе!», посвященном Году экологии в России

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялось мероприятие «Будем беречь природу вместе!», посвященное Году экологии в России.

Участниками познавательного занятия стали ребята 1-4 классов летнего оздоровительного лагеря при общеобразовательной школе поселка Зверосовхоз. Дети узнали, что изучает наука экология, чем необычна профессия эколога. Побывав в виртуальном лесу, школьники усвоили правила поведения на природе, а многие из них поделились собственными впечатлениями от увиденного в лесу мусора.

Юные северяне обсудили, как сделать наш общий дом чистым и уютным, и даже провели собственное расследование «Кто в лесу оставил мусор?». Ребята приняли участие в викторине на экологическую тему, разгадывали ребусы и загадки о лесе и его обитателях, посмотрели мультфильм о бережном отношении к животным.

В конце мероприятия и дети, и взрослые с большим интересом разглядывали рукописные книги о природе участников Международного конкурса детской рукописной книги.