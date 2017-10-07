Юные северяне приняли участие в мероприятии «Мурманск – это пирсы и причалы», посвященном Дню города

Специалисты Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у ребят средней общеобразовательной школы №41 города Мурманска и прогимназии №51.

Юные северяне услышали историю возникновения города за Полярным кругом, узнали интересные факты о Мурманске, виртуально прогулялись по достопримечательностям города. Библиотекарь рассказала школьниками о суровых испытаниях мурманчан в годы Великой Отечественной войны, как мужественный город выстоял в тяжёлые годы войны, а также о том, как на месте оставшихся после войны развалин вырос новый город, раскинувшийся по склонам сопок.