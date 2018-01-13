Юные северяне приняли участие в празднике «Рождественские посиделки»

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоялся областной детский праздник «Рождественские посиделки», который проводится ежегодно для популяризации народных традиций, обычаев и обрядов, а также формирования интереса детей и юношества к изучению народной культуры и истории родного края.

В празднике приняли участие ученики кружков, объединений, студий культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Мурманской области. Коллективы оформили выставку изобразительного и декоративно-прикладного творчества, участники подготовили подарки и творческие выступления. Дети рассказывали стихи, выступали с поздравлениями и пожеланиями. Фольклорный ансамбль «Матрешка» из Дома детского творчества имени А. Торцева на протяжении всего праздника радовал зрителей рождественскими песнями, колядками и частушками. Дети и их родители активно участвовали в веселых и подвижных играх и конкурсах, дружно отвечали на вопросы рождественской викторины, а также сделали подарки для родных и близких на мастер-классах школы ремесел.