Юные северяне разбирались в тонкостях процесса «Как старик корову продавал?»

14 марта в рамках областной акции «Права потребителя изучаем, понимаем, защищаем!» сотрудники Сельской библиотеки нп. Оленья Губа провели правовой обзор для учеников начальной школы № 280.

Школьники узнали основные права потребителей, а так же каким образом в повседневной жизни защищаются эти права. Постарались сформировать элементарные умения защиты в этой области. В игровой форме ребята отстаивали свои права, учились правильно вести себя в случае нарушения их. Проанализировали юные оленегубцы стихотворение С. Михалкова «Как старик корову продавал?», обсудив произведение с точки зрения соблюдения прав потребителя. Разбирая эту сказку, ребята знакомились со статьями закона «О защите прав потребителей» и простыми жизненными правилами, которые позволят избежать многих неприятных ситуации.