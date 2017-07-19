Юные северяне совершат увлекательное путешествие по просторам Кольского края

Свой в доску Да фигня это - всего-то 367 млн рублей по нынешнему курсу - по три рубля с каждого россиянина. Не обеднеем, братва! Зато им показали на что мы способны, после этого перестали в Баренцуху гриписовцы Комментарий к новости: Международный арбитраж выставил счёт России по инциденту с судном «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году

Степан силовики хорошо поработали в 2013 году, надо им ещё премию выдать и наградить! Комментарий к новости: Международный арбитраж выставил счёт России по инциденту с судном «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году