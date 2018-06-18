Юные северяне совершат виртуальное путешествие «Необыкновенные места Кольского Севера»

18 июня в Мурманской областной научной библиотеке ребята из летнего лагеря при Кадетской школе Мурманска совершат виртуальное путешествие по необыкновенным местам Кольского Севера.

Школьники окажутся в Ловозерских тундрах, узнают о загадках мистического Сейдозера, прогуляются по Терскому берегу Белого моря, познакомятся со старинным селом Варзуга, где находится памятник деревянного русского зодчества – Церковь Успения Пресвятой Богородицы, которому уже более 300 лет. А поможет им в этом интерактивная карта «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».

Свои знания ребята проверят в краеведческой викторине, из которой узнают об объектах Мурманской области, занесенных в Красную книгу России и Книгу рекордов Гиннеса, а также о том, где в Мурманской области можно побывать сразу на территории трёх соседних государств.