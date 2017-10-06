ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Я получаю от своего дела удовольствие, а мне ещё за это платят», - Галина Попова, заслуженный учитель РоссииРуководство Мурманского морского торгового порта передало в дар областному центру очередную машину для уборки улиц
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.10.17 07:00

Юные северяне совершили медиа-экскурсию «В нашем городе морском»

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялась медиа-экскурсия «В нашем городе морском» для детей из реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

В рамках празднования Дня города ребята совершили виртуальную экскурсию по улицам и проспектам города, морскому и рыбному порту, увидели корабли, на которых рыбаки уходят в море. В конце экскурсии каждый нарисовал праздничную открытку, посвященную Мурманску.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 386 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мария
04.10.17 16:46
А это вообще возможно, чтобы трубы не лопались?
Комментарий к новости:В России 80% населения проживают в районах с водой, непригодной к питью
Алексей Омельченко
04.10.17 14:18
Сегодня 04 октября 2017 года. Ассоциация "Диабет" по-прежнему находится в простое в ожидании допуска к своей собственности. Прокуратуры, полиции, Росгвардия, Президент России в полном бездействии по д
Комментарий к новости:«Диабет» выселяют из арендуемых помещений за долги
Степан
04.10.17 13:32
А путь к вере всегда должен быть тернистый, только через испытания и трудности можно познать себя и через преодоление прийти к Богу. Так что пусть эта дорога остаётся в колдобинах и ямах...
Комментарий к новости:Активисты ОНФ настаивают на ремонте дороги к храму в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуЦена на «чёрное золото» разворачивает доллар к росту-PRO ЭнергетикуС начала 2017 года специалистами «Колэнерго» выявлено неучтенного энергопотребления на сумму более 18 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика