Мурманская область. Арктика06.10.17 07:00
Юные северяне совершили медиа-экскурсию «В нашем городе морском»
В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялась медиа-экскурсия «В нашем городе морском» для детей из реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям.
В рамках празднования Дня города ребята совершили виртуальную экскурсию по улицам и проспектам города, морскому и рыбному порту, увидели корабли, на которых рыбаки уходят в море. В конце экскурсии каждый нарисовал праздничную открытку, посвященную Мурманску.
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