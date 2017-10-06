Юные северяне совершили медиа-экскурсию «В нашем городе морском»

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялась медиа-экскурсия «В нашем городе морском» для детей из реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

В рамках празднования Дня города ребята совершили виртуальную экскурсию по улицам и проспектам города, морскому и рыбному порту, увидели корабли, на которых рыбаки уходят в море. В конце экскурсии каждый нарисовал праздничную открытку, посвященную Мурманску.