Юные северяне ставили рекорды на спортивном празднике

В воскресенье юные мурманчане приняли участие в традиционном городском празднике «Родной двор – родной город». Спортивное мероприятие было организовано в сквере на улице Ленинградской в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Маленькие горожане с радостью соревновались в командных эстафетах и веселых стартах, победители которых были отмечены призами. Самые ловкие и смелые боролись за лучшие результаты в упражнениях конкурса спортивных рекордов.

Кроме того, организаторы мероприятия подготовили для участников спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов и артистов.