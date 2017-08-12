Юные северяне учатся общаться с президентом - письменно

15 августа в 11.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке ребята из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школы № 18 Мурманска примут участие в завершающем мероприятии федеральной социально значимой акции «Задай свой вопрос президенту!».

В рамках акции, организованной редакцией всероссийского еженедельника «Классный журнал», дети младшего и среднего школьного возраста из разных уголков России могут задать свои вопросы президенту Российской Федерации В.В. Путину, которые затем размещаются на сайте журнала.

Сотрудники Центра правовой и социальной информации областной детско-юношеской библиотеки расскажут об акции и самом еженедельнике «Классный журнал».

Мурманские школьники увидят сюжет с ответами президента Российской Федерации В.В. Путина на 5 вопросов ребят, заданных в ходе «прямой линии».

Участники мероприятия смогут записать свои вопросы президенту Российской Федерации, а сотрудники Центра помогут разместить их на сайте журнала.